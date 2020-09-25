Губернатор Ленобласти перешел из Telegram во ВКонтакте для ответов жителям

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко будет отвечать на вопросы жителей региона в социальной сети "Вконтакте".
Поскольку Instagram был заблокирован Роскомнадзором, губернатор перешел в Telegram, однако формат общения Дрозденко не устроил, в связи с чем было принято решение перейти в собственное сообщество "Вконтакте". Сообщество уже прошло верификацию и получило "галочку".
Телеграм останется для оперативных новостей и личных комментариев Александра Дрозденко.
Фото: Instagram / @drozdenko_au
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