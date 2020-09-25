Губернатор Ленобласти перешел из Telegram во ВКонтакте для ответов жителям

Губернатор будет лично отвечать на вопросы граждан.

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко будет отвечать на вопросы жителей региона в социальной сети "Вконтакте".

Поскольку Instagram был заблокирован Роскомнадзором, губернатор перешел в Telegram, однако формат общения Дрозденко не устроил, в связи с чем было принято решение перейти в собственное сообщество "Вконтакте". Сообщество уже прошло верификацию и получило "галочку".

Телеграм останется для оперативных новостей и личных комментариев Александра Дрозденко.

Фото: Instagram / @drozdenko_au