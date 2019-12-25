Разработчики из Выборгского района победили в геймджеме с игрой про ферму

IT-специалисты стали первыми среди 272 команд.

Команда программистов Выборгского района стала финалистом международного соревнования по скоростной разработке игр Unreal Spring Jam. Как сообщил 47news, на это команде из пяти человек потребовалось пять дней.

В общей сложности за право выхода в финал боролись 272 команды со всего земного шара. Перед ними стояла задача разработать игру для ПК. Больше всех жюри пришлась по душе экшн-стратегия "Farm-and-Seek" от выборгской команды Hot dogs studio.

Геймплей рассчитан на четверых. По задумке один игрок становится фермером, а остальные крадут его урожай в обличии животных. Хозяину фермы необходимо вычислить обманщиков и расправиться с ними.

По словам капитана команды Владимира Вотрина, бесплатная версия уже доступна для скачивания. После доработки игра будет доступна только платно.

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Фото: YouTube / UCj4myMwwEX89-neSR_vdc7A