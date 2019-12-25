Разработчики из Выборгского района победили в геймджеме с игрой про ферму

Команда программистов Выборгского района стала финалистом международного соревнования по скоростной разработке игр Unreal Spring Jam. Как сообщил 47news, на это команде из пяти человек потребовалось пять дней.
В общей сложности за право выхода в финал боролись 272 команды со всего земного шара. Перед ними стояла задача разработать игру для ПК. Больше всех жюри пришлась по душе экшн-стратегия "Farm-and-Seek" от выборгской команды Hot dogs studio.
Геймплей рассчитан на четверых. По задумке один игрок становится фермером, а остальные крадут его урожай в обличии животных. Хозяину фермы необходимо вычислить обманщиков и расправиться с ними.
По словам капитана команды Владимира Вотрина, бесплатная версия уже доступна для скачивания. После доработки игра будет доступна только платно.
Ранее мы рассказали о том, что школы Выборгского района закупятся новым оборудованием на 36 миллионов рублей.
Фото: YouTube / UCj4myMwwEX89-neSR_vdc7A
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