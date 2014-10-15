Разработчики "Спутника V" согласуют два протокола исследований

В НИЦ имени Гамалеи рассказали, что препарат получит педиатрический протокол.

Разработчики "Спутника V" согласуют два протокола клинических исследований. Об этом на круглом столе в Мосгордуме рассказал заместитель руководителя по научной работе НИЦ имени Гамалеи Денис Логунов. Специалист объяснил, что один из протоколов будет педиатрическим.

Совместно с центром Герцена онкологического Минздрава РФ... В основном это будут пациенты в стадии ремиссии, которые прошли химиорадиотерапию...Этот протокол планируется начать в ближайшее время Денис Логунов, представитель НИЦ имени Гамалеи

Эксперт напомнил, что как и остальные вакцины, распространяемые зарубежными партнерами, Российский препарат будет иметь педиатрический протокол. Такое требование зафиксировано Всемирной организацией здравоохранения. По заявлению Логунова, в ближайшее время разработчики "Спутник V" будут согласовывать "самую деликатную часть" исследования с ведущими докторами РФ.

Около 2,2 млн жителей России получили один компонент вакцины "Спутник V".

Видео: YouTube / Московская городская Дума