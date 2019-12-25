Разработчик вакцины от COVID-19 назвал срок действия иммунитета

Пока неизвестно — можно ли заболеть COVID-19 во второй раз.

Заведующий лабораторией векторных систем центра "Вектор" Ильназ Иматдинов рассказал о сроке действия иммунитета. Мнением он поделился в эфире "России-24".

По его словам, у людей, которые перенесли коронавирус в лёгкой форме, титры антител сохраняются в организме на протяжении нескольких месяцев.

Иматдинов добавил, что исследования указывают на то, что к началу массовой вакцинации человечество ещё не успеет приобрести коллективный иммунитет.

Если бы это в самом деле было так, это было бы хорошо. Ильназ Иматдинов, заведующий лабораторией векторных систем центра "Вектор"

Он отмечает, что пока неизвестно — можно ли заболеть COVID-19 во второй раз. По словам Иматдинова, массовая вакцинация может начаться в конце 2020 года или в начале 2021.

Ранее СМИ сообщали, что вакцина от COVID-19 может поступить в оборот 15 августа.