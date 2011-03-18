Разработчик "Эпиваккороны" заявил об отсутствии смертей, связанных с вакциной в России

В "Векторе" напомнили об отсутствии погибших после прививки их препаратом.

Разработчик "Эпиваккороны" заявил об отсутствии смертей, связанных с вакциной от коронавируса в России. Об этом журналистам ТАСС рассказал сотрудник, работающий в научном центре "Вектор".

Случаев смерти, связанных с введением вакцины "Эпиваккорона", не отмечено. источник агентства

Напомним, что препарат для профилактики коронавирусной инфекцией "Эпиваккорона" создан на базе НИЦ "Вектор" от Роспотребнадзора. Он стал второй зарегистрированной вакциной от ковида. Минздрав одобрил ее использование 14 октября 2020 года. В настоящее время прививку можно ставить совершеннолетним гражданам.

Эксперт: в РФ известен случай, когда один человек с ковидом заразил 1,5 тысяч.

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