Эксперт: в РФ известен случай, когда один человек с ковидом заразил 1,5 тысяч человек. Об этом в интервью ТАСС рассказал глава филиала НИЦ "Вектор" в Екатеринбурге Александр Семенов. По словам специалиста, это максимальный известный случай суперраспространения инфекции.
В России случай суперсидинга (superseeding) максимально зафиксированный есть, когда один человек заразил сразу 1 500 человек.
Александр Семенов, представитель "Вектора"
По официальной статистике, один зараженный пациент способен передать ковид 2-3 людям при условии, что болеет стандартным штаммом. При дельта-штамме количество новых инфицированных вырастет до 5-6 человек. Суперраспространитель может заразить значительно больше среднего числа.
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Фото: Piter.tv
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