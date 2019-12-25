Ученый назвал среднее число людей, которое способен заразить один пациент с ковидом.

Эксперт: в РФ известен случай, когда один человек с ковидом заразил 1,5 тысяч человек. Об этом в интервью ТАСС рассказал глава филиала НИЦ "Вектор" в Екатеринбурге Александр Семенов. По словам специалиста, это максимальный известный случай суперраспространения инфекции.

В России случай суперсидинга (superseeding) максимально зафиксированный есть, когда один человек заразил сразу 1 500 человек. Александр Семенов, представитель "Вектора"

По официальной статистике, один зараженный пациент способен передать ковид 2-3 людям при условии, что болеет стандартным штаммом. При дельта-штамме количество новых инфицированных вырастет до 5-6 человек. Суперраспространитель может заразить значительно больше среднего числа.

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Фото: Piter.tv