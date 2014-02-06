Глава "Вектора" высказался о возможном искусственном создании "омикрона"

Он надеется, что в мире никто сознательно не проводит такие работы.

Глава центра "Вектор" Ринат Максютов высказался о слухах про якобы искусственное создание штамма коронавируса "омикрон". Об этом он заявил в эфире телеканала "Россия 1".

По словам Максютова, технически создать "омикрон" с заданным набором мутаций не составит труда. Однако, по его словам, непонятно, кому и зачем это может быть нужно.

Я хочу верить в то, что в мире сознательно такие работы никто не проводит. Ринат Максютов, глава "Вектора"

Ранее глава "Вектора" заявил о надежной работе российских тестов на COVID-19.

Видео: YouTube / Россия 24