Разработанный в Выборге туристический проект вышел в финал Всероссийского конкурса

Авторы идеи соединили 5 маршрутов по особо охраняемым территориям региона.

Выборгский район представил проект по созданию туристических маршрутов, который вошел в финал Всероссийского конкурса на развитие экотуризма. Об этом сообщила пресс-служба администрации Выборгского района со ссылкой на пресс-службу администрации Ленинградской области.

Создателями проекта являются представители инициативной группы туристического рекреационного кластера "Варяжское море". Они предложили организацию нескольких маршрутов по пяти природным заповедникам. Путешественники смогут выбрать, как именно передвигаться – пешком, на водном транспорте или на велосипеде.

Также при условии реализации проекта на маршрутах будут созданы точки отдыха – стоянки и кемпинги.

После выхода проекта в финал, команда пройдет акселерацию, в ходе которой участники получат практические навыки реализации своей идеи. Затем предстоит побороться за воплощение проекта с другими финалистами. Победа будет присуждена 10 финалистам: итоги конкурса будут доступны 16 октября.

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Фото: Пресс-служба администрации МО "Выборгский район" ЛО