Разработали меры против ковида для ПМЭФ-2022 в Петербурге

По словам Беглова, разработали комплекс мер по предупреждению распространения заболеваний, оказанию помощи и проведению вакцинации участников и гостей форума, а также обслуживающего персонала.

В Северной столице разработали комплекс мер по предупреждению распространения ковида во время ПМЭФ-2022. Об этом 29 апреля сообщил губернатор Петербурга Александр Беглов на заседании оперативного штаба по борьбе с COVID-19.

По словам Беглова, разработали комплекс мер по предупреждению распространения заболеваний, оказанию помощи и проведению вакцинации участников и гостей форума, а также обслуживающего персонала.

Ранее мы писали, что Беглов подтвердил, что представители 69 государств приедут на ПМЭФ. Он запланирован на 15-18 июня. Площадкой традиционно станет "Экспофорум". Темой форума станет "Новый мир — новые возможности". Основную деловую программу разделили на 4 направления: глобальная и российская экономика, социальная и технологическая повестка, развитие человеческого потенциала.

Фото: Piter.tv

