В том числе хотят компенсировать потерю инвестиций в экономику Египта

Разорившаяся "Когалымавиа" затребовала у Египта 200 миллионов долларов. Об этом пишет РБК со ссылкой на представителя фирмы Оксану Головину.

Авиакомпания обанкротилась после теракта над Синайским полуостровом в октябре 2015 года. "Когалымавиа" подала иск вместе с турецким туроператором Prince Group. Они требуют компенсацию почти в 200 долларов.

Компании хотят компенсировать прямой ущерб из-за теракта в октябре 2015 года, а также и потерю инвестиций в экономику Египта.

Иски были поданы еще в ноябре 2017 года. В начале 2020-го состоялись первые слушания.

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