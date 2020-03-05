Разорившаяся "Когалымавиа" затребовала у Египта 200 миллионов долларов. Об этом пишет РБК со ссылкой на представителя фирмы Оксану Головину.
Авиакомпания обанкротилась после теракта над Синайским полуостровом в октябре 2015 года. "Когалымавиа" подала иск вместе с турецким туроператором Prince Group. Они требуют компенсацию почти в 200 долларов.
Компании хотят компенсировать прямой ущерб из-за теракта в октябре 2015 года, а также и потерю инвестиций в экономику Египта.
Иски были поданы еще в ноябре 2017 года. В начале 2020-го состоялись первые слушания.
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