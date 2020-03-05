Отрасль потеряла около 27 миллиардов рублей.

В АТОР оценили ситуацию на мировом туристическом рынке. Исполнительный директор Ассоциации туроператоров Майя Ломидзе назвала убытки из-за коронавируса.

Сейчас из-за эпидемии туристическая отрасль потеряла порядка 27 миллиардов рублей.

- Партнёры не стремятся возвращать деньги и не готовы переносить сроки, деньги сгорают, - отметила Ломидзе.

По её словам, уже есть ограничения на проведение любых массовых мероприятий для детей. Это серьёзно бьёт по детским направлениям.

Ломидзе считает, что больше всего от туристических ограничений страдает потребитель, так как ему не возвращают деньги и у него нет ясности, что делать дальше.

Ранее мы писали, что въездной турбизнес потеряет от приостановки турпотока из Китая до $100 миллионов.