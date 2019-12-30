Въездной турбизнес потеряет от приостановки турпотока из Китая до $100 млн

В АТОР прокомментировали риски, возникшие из-за коронавируса.

Въездной турбизнес РФ может потерять от приостановки турпотока из Китая до $100 млн. Выездной турбизнес лишится около 500-700 млн рублей. Об этом заявила "ТАССу" Майя Ломидзе из Ассоциации туроператоров России.

Она напомнила, что основной пик бронирований на летние месяцы приходятся на март. Поэтому необходимо стабилизировать эпидемиологическую ситуацию хотя бы до конца февраля. Иначе компании лишатся прибыли.

Глубина продаж туров по внутреннему туризму достигает июня. Сейчас забронировано и частично оплачено около 30-32 тысяч туров.

Ранее Piter.tv писал о том, что в 2019 году Петербург принял 1,3 млн китайских туристов.

Фото: Piter.tv

Видео: YouTube/Al Jazeera English