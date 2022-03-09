Размер штрафов за безбилетный проезд могут увеличить в Петербурге

Дополнительно предлагается повысить взыскания за использование общественного транспорта без документов, подтверждающих право на льготы или бесплатный проезд, а также за отсутствие оплаты за провоз габаритного багажа.

Проект поправок в закон "Об административных правонарушениях в Санкт-Петербурге", опубликованный 1 ноября на сайте Смольного, предусматривает увеличение размера штрафов за неоплату проезда в городском общественном транспорте до полутора тысяч рублей.

Кроме того, штраф за перевозку детей без оплаты проезда также может возрасти до такой же суммы.

Дополнительно предлагается повысить взыскания за использование общественного транспорта без документов, подтверждающих право на льготы или бесплатный проезд, а также за отсутствие оплаты за провоз габаритного багажа. В каждом из этих случаев размер штрафа планируют увеличить до одной тысячи рублей.

В настоящее время штраф за неоплаченный проезд или провоз багажа составляет 500 рублей.