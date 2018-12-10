Размер минимальной зарплаты в Ленобласти увеличится на 11,3%

Повышать ее будут поэтапно.

Пресс-служба правительства Ленинградской области рассказала о том, как будет повышаться размер минимальной заработной платы в 2021-м году. В целом он вырастет на 11,3%.

С 1 апреля минимальную зарплату повысят до 13 000 рублей, с 1 сентября ― до 13315 рублей, а с 1 декабря ― до 14250 рублей.

В 2020 году показатель в регионе составил 12800 рублей.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что медики Ленобласти будут получать двойную оплату за работу с пациентами с COVID-19 в праздничные дни.

Фото: Piter.TV