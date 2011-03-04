Голикова рассказала, насколько вырастет маткапитал к 2024-му году

Маткапитал будет индексироваться каждый год.

Вице-премьер РФ Татьяна Голикова сообщила о том, что размер материнского капитала на первого ребенка к 2024-му году может достичь 544 301 рубля. Об этом она сказала на заседании Российской трехсторонней комиссии.

На второго прогнозируемый объем выплаты составит 719 274 рубля. В 2022-м году маткапитал проиндексируют. При рождении или усыновлении первого ребенка родителя получат 503 237 рублей. На второго полагается 665 009 рублей.

Такие же цифры ранее озвучивал глава Минтруда. Если семья получала маткапитал на первого ребенка, то затем ей полагается доплата.

Видео: