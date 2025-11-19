Размер компенсаций пострадавшим от терактов назвали в Петербурге

Опубликован порядок возмещения ущерба для граждан и бизнеса, пострадавших при терактах или их пресечении.

На официальном портале городской администрации появилось постановление, которое закрепляет механизм и объёмы материальной помощи лицам, пострадавшим от террористических актов в Северной столице, а также в ходе операций по их предотвращению.

Семьям погибших предусмотрена выплата 1,567 миллиона рублей на каждого человека. Граждане, получившие травмы тяжёлой или средней степени, получат по 627 тысяч рублей, при лёгких повреждениях — 313,5 тысячи. Если здоровью не был нанесён вред, размер помощи составит 156,75 тысячи.

За утраченное имущество первой необходимости выделяется 78,4 тысячи рублей на человека, за полную потерю вещей — 156,75 тысячи. Отдельно для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей установлена фиксированная сумма в 300 тысяч рублей.

Заявление на получение компенсации разрешено подавать в течение полугода с даты совершения теракта.

Ранее мы сообщили о том, что за год сбережения петербуржцев выросли на 1,1 трлн рублей.

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