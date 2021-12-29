Размер господдержки для игровых фильмов увеличен до 100 млн рублей

Заявки на конкурс начнут принимать 21 февраля. Поучаствовать в нем можно будет как минимум до начала мая. Все будет зависеть от направления поддержки. Авторов фильмов, которые смогут рассчитывать на финансирование, определят к июню.

Минкультуры РФ впервые утвердило единый размер господдержки для игровых недебютных фильмов – до 100 млн рублей на проект. Об этом сообщила пресс-служба министерства.

В сообщении говорится, что министерством проводятся отдельные конкурсы на предоставление финансирования авторских и экспериментальных фильмов. Кроме того, господдержку могут получить авторы фильмов для детей и фильмов социально значимой тематики. Государство хочет помочь в создании актуальных произведений киноискусства. В Минкультуры РФ пояснили, что бюджет и постановочная сложность картины определяются сценарием и художественной составляющей. Заявки на конкурс начнут принимать 21 февраля. Поучаствовать в нем можно будет как минимум до начала мая. Все будет зависеть от направления поддержки. Авторов фильмов, которые смогут рассчитывать на финансирование, определят к июню.

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