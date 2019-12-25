В Ленобласти собираются увеличить МРОТ на 1,5 тыс. рублей

На данный момент сумма составляет 15,3 тыс. рублей.

В Ленобласти готовятся увеличить прожиточный минимум с 15 324 до 16 887 рублей. Как сообщил председатель комитета финансов Роман Марков в ходе заседания регионального правительства, изменения запланированы на 2023 год.

Кроме того, руководитель сообщил о повышении минимальной зарплаты в 47-ом регионе. Этот показатель хотят нарастить до 17 385 рублей.

Напомним, что сейчас размер минимальной заработной платы в регионе равен 15 950 рублям.

Ранее мы сообщили о том, что жителей Ленобласти попросили не приходить в военкомат без повестки.

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