  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
В Ленобласти собираются увеличить МРОТ на 1,5 тыс. рублей
Сегодня, 10:59
93
lizapoluda Добавить в Яндекс.Новости

В Ленобласти собираются увеличить МРОТ на 1,5 тыс. рублей

0 0

На данный момент сумма составляет 15,3 тыс. рублей.

В Ленобласти готовятся увеличить прожиточный минимум с 15 324  до 16 887 рублей. Как сообщил председатель комитета финансов Роман Марков в ходе заседания регионального правительства, изменения запланированы на 2023 год.

Кроме того, руководитель сообщил о повышении минимальной зарплаты в 47-ом регионе. Этот показатель хотят нарастить до 17 385 рублей.

Напомним, что сейчас размер минимальной заработной платы в регионе равен 15 950 рублям. 

Ранее мы сообщили о том, что жителей Ленобласти попросили не приходить в военкомат без повестки.

Фото: Pxhere

Теги: комитет финансов ленинградской области, ленинградская область, мрот, экономика
Категории: Лента новостей, Новости Ленинградской области,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии