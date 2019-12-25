Разлив нефти в районе Ушаковской набережной в Петербурге ликвидирован

Во вторник, 24 ноября, в районе Ушаковской набережной зафиксировали разлив нефти. Об этом сообщает пресс-служба ГУП "ПИЛАРН".
Прибывшие на место специалисты "Пиларн" выяснили, что разлив нефтепродуктов достигал 8-10 метров в диаметре.
Сегодня, 23 ноября с пульта дежурного Комитета по природопользованию поступило сообщение о нефтяной плёнке на акватории Чёрной речки
пресс-служба ГУП "ПИЛАРН".
В настоящий момент, акватория обработана активной пеной.
Ранее мы сообщали о том, что следственный комитет начал проверку после загрязнения реки Новой в парке Александрино.
Фото:ГУП "ПИЛАРН"
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