Разлив нефти в районе Ушаковской набережной в Петербурге ликвидирован

Загрязнённый участок обработали активной пеной.

Во вторник, 24 ноября, в районе Ушаковской набережной зафиксировали разлив нефти. Об этом сообщает пресс-служба ГУП "ПИЛАРН".

Прибывшие на место специалисты "Пиларн" выяснили, что разлив нефтепродуктов достигал 8-10 метров в диаметре.

Сегодня, 23 ноября с пульта дежурного Комитета по природопользованию поступило сообщение о нефтяной плёнке на акватории Чёрной речки пресс-служба ГУП "ПИЛАРН".

В настоящий момент, акватория обработана активной пеной.

Ранее мы сообщали о том, что следственный комитет начал проверку после загрязнения реки Новой в парке Александрино.

Фото:ГУП "ПИЛАРН"