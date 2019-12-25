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Разлив нефти в районе Ушаковской набережной в Петербурге ликвидирован
Сегодня, 15:03
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IRINA_CHALKINA

Разлив нефти в районе Ушаковской набережной в Петербурге ликвидирован

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Загрязнённый участок обработали активной пеной.

Во вторник, 24 ноября, в районе Ушаковской набережной зафиксировали разлив нефти. Об этом сообщает пресс-служба ГУП "ПИЛАРН".

Прибывшие на место специалисты "Пиларн" выяснили, что разлив нефтепродуктов достигал 8-10 метров в диаметре.

Сегодня, 23 ноября с пульта дежурного Комитета по природопользованию поступило сообщение о нефтяной плёнке на акватории Чёрной речки

пресс-служба ГУП "ПИЛАРН".

В настоящий момент, акватория обработана активной пеной.

Ранее мы сообщали о том, что следственный комитет начал проверку после загрязнения реки Новой в парке Александрино.

Фото:ГУП "ПИЛАРН"

Теги: разлив нефти, ушаковская набережная, экология
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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