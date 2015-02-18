Разлив нефтепродуктов произошел в реке под Новосибирском

Причиной инцидента могло стать повреждение баржи, которая находится на утилизации.

В Новосибирской области спасатели ликвидируют последствия разлива нефтепродуктов на площади около 100 квадратных метров. Об этом информирует пресс-служба регионального ГУ МЧС.

Инцидент произошел на берегу острова Рыбачий Колыванского района на частично обмелевшем участке реки Обь. Загрязнение в лужах обнаружил местный житель. По предварительным данным причиной разлива могло стать повреждение баржи, которая находится на данный момент на утилизации.

Для предотвращения дальнейшей утечки нефтепродуктов спасатели установили боновые заграждения. 13 сентября запланировано совещание комиссии по ЧС, в ходе которого будет принято решение по сбору и утилизации загрязненного грунта и проведению рекультивационных работ.

В МЧС подчеркнули, что в настоящее время угроза загрязнения реки отсутствует.

Ранее разлив нефтепродуктов произошел в порту Невельска на Сахалине.

Фото: МЧС России