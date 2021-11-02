Разлив нефти был ликвидирован на Ижоре в Петербурге

На место аварии прибыли экологи Северной столицы.

В реке Ижора заметили разлив нефтепродуктов. Специалисты ГКУ "Пиларн" провели очистку объекта сегодня, 22 августа, рассказали в пресс-службе организации.

На место аварии прибыли экологи Северной столицы. Они зафиксировали факт разлива нефти. Загрязнение устранено благодаря нефтесборщику-бонопостановщику "Форпост". Ижора была обработана активной пеной.

Если вы обнаружили разлив нефтепродуктов, сообщите об этом в экологическую дежурную службу. Контактный номер: 417-59-36.

Ранее на Piter.TV: специалисты Росприроднадзора установили источник загрязнения Славянки в Пушкинском районе Петербурга.

Фото: пресс-служба ГКУ "Пиларн"