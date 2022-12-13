У Новорижского шоссе в Москве произошёл разлив нефтепродуктов

По предварительным данным, причиной стала утечка из строительной техники.

У Новорижского шоссе в Москве зафиксировали разлив нефтепродуктов. Об этом сообщил телеканал "360", ссылаясь на свой источник.

Происшествие случилось в районе жилого комплекса "Рублево-Архангельское" . Разлив выявили в ходе патрулирования местности сотрудниками поисково-спасательной станции. Площадь пятна с разлитыми нефтепродуктами достигло 2 тыс. кв.м.

Предварительно сообщается, что нефтепродукты вытекают из строительной техники компании "Акватория". На место выдвинулись спасатели, которые установят на месте протечки боновое заграждение, а также представители Мосводостока и водолазы. Поисково-спасательная станция "Рублево" уже установила 15 м бонн.

Ранее мы сообщили о том, что на станции метро "Аннино" в Москве при падении на рельсы погиб мужчина.

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