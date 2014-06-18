  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Специалисты ликвидировали разлив кислоты у Выборгского шоссе
Сегодня, 13:26
135
lizapoluda Добавить в Яндекс.Новости

Специалисты ликвидировали разлив кислоты у Выборгского шоссе

0 0

Всего было собрано почти 2 тонны загрязнённых отходов.

Сотрудники аварийной экослужбы ГУП "Экострой" устранили разлив кислоты на грунтовой дороге у Выборгского шоссе. Об этом сообщила пресс-служба городского комитета по природопользованию.

На ликвидацию последствий аварии ушло более шести часов. На помощь пришли полицейские. Судя по активной химической реакции и большому количеству испарений, концентрация химических веществ оказалась значительной.

Зону разлива дезактивировали при помощи соды и засыпали песком. Всего было собрано почти 2 тонны загрязнённых отходов. Все они были собраны и вывезены на утилизацию.

Ранее мы сообщили о том, что экологические службы Петербурга собрали за неделю более 6,4 тонн опасных отходов.

Фото: Telegram / ПриродоВеды

Теги: разлив кислоты, санкт-петербург
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии