Специалисты ликвидировали разлив кислоты у Выборгского шоссе

Всего было собрано почти 2 тонны загрязнённых отходов.

Сотрудники аварийной экослужбы ГУП "Экострой" устранили разлив кислоты на грунтовой дороге у Выборгского шоссе. Об этом сообщила пресс-служба городского комитета по природопользованию.

На ликвидацию последствий аварии ушло более шести часов. На помощь пришли полицейские. Судя по активной химической реакции и большому количеству испарений, концентрация химических веществ оказалась значительной.

Зону разлива дезактивировали при помощи соды и засыпали песком. Всего было собрано почти 2 тонны загрязнённых отходов. Все они были собраны и вывезены на утилизацию.

Ранее мы сообщили о том, что экологические службы Петербурга собрали за неделю более 6,4 тонн опасных отходов.

Фото: Telegram / ПриродоВеды