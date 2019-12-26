Разин назвал Пугачеву и Леонтьева "банальными ворюгами"

Он заявил, что артисты "внаглую" перепели его песни.

Продюсер "Ласкового мая" Андрей Разин опубликовал в Instagram пост, в котором обвинил Аллу Пугачеву и Валерия Леонтьева в воровстве песен. Музыкант назвал своих коллег по сцене "банальными ворюгами".

По словам Разина, Пугачева "внаглую" перепела его песню "А где-то далеко идут дожди". Продюсер заявил, что эту композицию специально для него написал Валерий Разумовский. В свою очередь Леонтьев украл "Эльдорадо", хотя за эту песню Разин заплатил Юрию Чернавскому "бешеные деньги".

В заключении Разин отметил, что ни Леонтьев, ни Пугачева не заплатили ему ни копейки. Продюсер считает, что они испоганили песни своим исполнением.

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Видео: Instagram / razin_andrei_lm