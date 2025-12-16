Леонтьев требует 17 млн рублей за выступление в России

Артист сделал гонорары за концерты для россиян выше, чем за границей.

Певец Валерий Леонтьев изменил условия выступлений, увеличив гонорары за концерты в России до 17 млн рублей. Об этом сообщил Telegram-канал Mash.

По данным издания, на родине 50‑минутное выступление Леонтьева теперь стоит нужно будет заплатить 17 млн рублей, а за рубежом — 12 млн.

В последнее время исполнитель хитов "Дельтаплан" и "Маргарита" стал реже выступать на сольных корпоративах из-за проблем со здоровьем. В самолете у Леонтьева обостряются заболевания, связанные с давлением и сосудами.

Сейчас певец предпочитает выступления на крупных мероприятиях, которые позволяют больше зарабатывать. Например, зимой Леонтьев будет петь на корпоративе "Лукойла". За этот концерт он заработает 15 млн рублей без учета райдера.

В 2024 году Валерий Леонтьев объявил, что завершает карьеру. Сейчас артист выступает только на частных корпоративах и иногда приезжает на мероприятия звездных друзей.

Ранее продюсер "Ласкового мая" Андрей Разин обвинил Валерия Леонтьева в воровстве песен.

Фото: Magnific