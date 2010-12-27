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Беглов поздравил Леонтьева с 70-летием
Сегодня, 15:09
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Alena_Zinovieva

Беглов поздравил Леонтьева с 70-летием

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Врио губернатора Петербурга вручил певцу почетную грамоту.

Александр Беглов поздравил народного артиста России Валерия Леонтьева с юбилеем. 19 марта любимцу публики исполнилось 70 лет. Свой день рождения известный музыкант по традиции отметил в БКЗ "Октябрьский". Об этом пишет пресс-служба Администрации Петербурга.

Врио губернатор города вышел на сцену и вручил певцу почетную грамоту. Также Беглов сказал несколько теплых слов в адрес Леонтьева:

Вы – легенда эстрады и давний друг Ленинграда – Петербурга. Вас любят все. Это ваш 29-й день рождения в БКЗ.

Александр Беглов

Ранее мы писали, что Беглов наградил оперную диву Ирину Богачеву знаком отличия.

Фото: Gov.Spb.ru

Теги: александр беглов, валерий леонтьев, юбилей
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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