Беглов поздравил Леонтьева с 70-летием

Врио губернатора Петербурга вручил певцу почетную грамоту.

Александр Беглов поздравил народного артиста России Валерия Леонтьева с юбилеем. 19 марта любимцу публики исполнилось 70 лет. Свой день рождения известный музыкант по традиции отметил в БКЗ "Октябрьский". Об этом пишет пресс-служба Администрации Петербурга.

Врио губернатор города вышел на сцену и вручил певцу почетную грамоту. Также Беглов сказал несколько теплых слов в адрес Леонтьева:

Вы – легенда эстрады и давний друг Ленинграда – Петербурга. Вас любят все. Это ваш 29-й день рождения в БКЗ. Александр Беглов

Ранее мы писали, что Беглов наградил оперную диву Ирину Богачеву знаком отличия.

Фото: Gov.Spb.ru