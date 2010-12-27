Беглов наградил оперную диву Ирину Богачеву знаком отличия

За заслуги перед Санкт-Петербургом. Также народной артистке СССР 2 марта исполнилось 80 лет.

Еще 2 марта народная артистка СССР Ирина Богачёва отметила свой 80-летний юбилей. В честь юбилея и за особые заслугу перед Петербургом врио губернатора Александр Беглов вручил оперной певице почетные знак. Об этом сообщает пресс-служба Смольного.

Ровно 55 лет назад Ирина Богачёва дебютировала в Мариинском театре в партии Полины из оперы "Пиковая дама". Также артистка почти 40 лет преподает в консерватории и продолжает свою певческую карьеру на сцене. В Большом зале филармонии 25 марта пройдет вечер Ирины Богачёвой.

Ранее на Piter.TV: XVII Музыкальный фестиваль "Звезды белых ночей" пройдет с 22 мая по 21 июля.

Фото: пресс-служба Смольного