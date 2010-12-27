Раздувание конфликта с отравлением Скрипаля связано с обострением внутриполитических проблем Великобритании

МИД РФ провел специальную встречу с иностранными послами, чтобы внести ясность в историю вокруг отравления экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля.

История с отравлением Скрипаля приходится на период обострения внутриполитических проблем Великобритании. Так высказываются эксперты "ПолитЭксперт".

Сегодня МИД РФ провел специальную встречу с иностранными послами, чтобы внести ясность в историю вокруг отравления экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля.

Премьер Соединенного Королевства Тереза Мэй считает, что в этом деле есть "российский след", при этом игнорируя аргументы Москвы и не дожидаясь результатов расследования. Доказательством вины для нее является информация об отравляющем веществе, которое якобы было разработано в СССР. Именно это и стало поводом для возвращения международной дипломатии во времена "холодной войны".

Между тем, ряд экспертов предлагают смотреть на ситуацию шире и искать причины столь агрессивной русофобии внутри Великобритании.

Одни считают, что задержка выхода Великобритании из ЕС является одной из причин, из-за которых Мэй пытается отвлечь внимания, пользуясь ситуацией с отравлением Скрипаля.

В марте прошлого года, почти сразу после прихода на пост премьера, Мэй подписала документ, официально запустивший процедуру брексита. Соединенное Королевство должно покинуть ЕС ровно через два года, 29 марта 2019-го. Затем начнется переходный период, продолжительность и условия которого стороны до сих пор обсуждают. Считает эксперт

Также одна из причин, благодаря которой происходит раздувание конфликта, заключается в поисках компромиссов между Лондоном и Брюсселе. Одним из главных проблем является нерешенная проблема Северной Ирландии.

Ирландия - часть Соединенного Королевства, которая находится на острове и тесно граничит с одноименной республикой, которая тоже является членом Евросоюза и выходить из него не планирует. Более того, в старейшей ирландской партии "Шинн фейн" в феврале этого года заявили, что не исключают референдума о воссоединении ирландского народа в канун брексита. Отмечает эксперт

Также третей причиной конфликта служит то, что в случае брексита Лондон обязан выплатить 100 млрд евро ЕС.

Помимо споров по Северной Ирландии Евросоюз требует, чтобы в случае брексита Лондон выполнил свои финансовые обязательства перед континентальной Европой. Причем сначала речь шла о 50-60 млрд евро, в впоследствии эта сумма возросла до 100 млрд. Заключают эксперты

Иначе говоря, жесткими заявлениями и обвинениями в адрес РФ, сгущая краски до предела и запугивая граждан страны вымышленной российской агрессией, Тереза Мэй старается заглушить более взвешенную позицию, которая раздается со стороны прямых политических конкурентов, а также заработать себе политические очки в спорах с Брюсселем.

Фото: Twitter / Theresa May