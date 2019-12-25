Оператор ведёт просветительскую работу с населением для популяризации раздельного сбора отходов.

Раздельный сбор мусора обеспечат к концу года почти для половины россиян — для 46%. Сейчас мусор сортируют около 26% граждан. Об этом сообщает "360" со ссылкой на Российского экологического оператора.

Сейчас раздельный сбор ТКО хотя бы частично внедрён в 71 из 85 регионов России. Больше всего разделяют мусор в Москве, Подмосковье, Республике Коми, Псковской, Вологодской, Костромской и Ярославской областях. В данных субъектах раздельным сбором занимаются от 60 до 100% населения.

Как поясняют в РЭО, оператор ведёт просветительскую работу с населением для популяризации раздельного сбора отходов и осознанного потребления.

Ранее мы писали, что в городе Сланцы запускают раздельный сбор мусора.

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