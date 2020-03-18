Видео: у БЦ на Большом проспекте П.С. петербуржец ударил мужчину ножом в глаз

Разборка у бизнес-центра на Большом проспекте П.С. закончилась ножевым ранением. Инцидент попал на камеры видеонаблюдения, кадры имеются в распоряжении Piter.TV.
Между двумя мужчинами сегодня возник конфликт. Во время ссоры один из участников ударил своего оппонента ножом в глаз. Пострадавшего скорая забрала в тяжёлом состоянии. Подозреваемый находится в отделении полиции.
Сейчас на месте работают сотрудники полиции и скорой помощи.
Накануне в Михайловском саду нашли гвардейца с простреленной головой.
Видео: Piter.TV
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