Видео: у БЦ на Большом проспекте П.С. петербуржец ударил мужчину ножом в глаз

Пострадавшего увезли в больницу в тяжелом состоянии.

Разборка у бизнес-центра на Большом проспекте П.С. закончилась ножевым ранением. Инцидент попал на камеры видеонаблюдения, кадры имеются в распоряжении Piter.TV.

Между двумя мужчинами сегодня возник конфликт. Во время ссоры один из участников ударил своего оппонента ножом в глаз. Пострадавшего скорая забрала в тяжёлом состоянии. Подозреваемый находится в отделении полиции.

Сейчас на месте работают сотрудники полиции и скорой помощи.

Накануне в Михайловском саду нашли гвардейца с простреленной головой.

Видео: Piter.TV