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Разборка автомобилистов на Планерной попала на видео

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Обошлось без ДТП и пострадавших.

Водители решили выяснить отношения на проезжей части в Приморском районе. Конфликт между мужчинами попал на видео мобильного корреспондента Piter.TV.

Инцидент произошел на пересечении Планерной улицы и Оптиков. Легковой автомобиль и мусоровоз едва не создали аварийную ситуацию. После случившегося водитель "Ауди" решил выйти из машины и высказать свои претензии водителю грузового авто. Они спортили о том, кто из них был не прав на дороге. Это создало помехи для движения остального транспорта. 

Ранее Piter.TV показал, как в огороженную яму на Ланском шоссе въехала машина. 

Видео: Piter.TV

Теги: аварийная ситуация, дорожный конфликт, мусоровоз, перекресток
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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