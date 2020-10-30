Разборка автомобилистов на Планерной попала на видео

Обошлось без ДТП и пострадавших.

Водители решили выяснить отношения на проезжей части в Приморском районе. Конфликт между мужчинами попал на видео мобильного корреспондента Piter.TV.

Инцидент произошел на пересечении Планерной улицы и Оптиков. Легковой автомобиль и мусоровоз едва не создали аварийную ситуацию. После случившегося водитель "Ауди" решил выйти из машины и высказать свои претензии водителю грузового авто. Они спортили о том, кто из них был не прав на дороге. Это создало помехи для движения остального транспорта.

Ранее Piter.TV показал, как в огороженную яму на Ланском шоссе въехала машина.

Видео: Piter.TV