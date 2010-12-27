Разбор полётов: жена Аршавина компенсировала ущерб после скандала в самолёте

Жену российского футболиста Андрея Аршавина Алису сняли 6 января с рейса Москва — Алматы за ​"деструктивное поведение".

Жена футболиста Андрея Аршавина Алиса рассчиталась с авиакомпанией "Аэрофлот" в связи с убытками, которые понес авиаперевозчик из-за инцидента с её участием 6 января.

Спустя 19 дней после инцидента, "Аэрофлот" подал иск к Аршавиной о взыскании убытков. Женщина выплатила требуемую сумму, не дожидаясь судебного разбирательства, сообщили в пресс-службе компании.

Под давлением предъявленных доказательств, еще до рассмотрения дела судом, пассажирка в полном объеме возместила расходы компании. Денежные средства уже поступили на счет "Аэрофлота". Тем самым Аршавина признала свою вину. Заявил заместитель генерального директора авиакомпании по правовым и имущественным вопросам Владимир Александров

Он подчеркнул, что комфорт и безопасность пассажиров являются приоритетом для "Аэрофлота".

Компания намерена и впредь бороться с дебоширами вне зависимости от их социального статуса. Сказал Александров

Фото: Instagram / alisiaarshavina