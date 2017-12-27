Жену Аршавина с детьми сняли с рейса из-за грязного подгузника

Жену футболиста Аршавина Алису сняли с рейса "Аэрофлота" Москва-Астана из-за конфликта. Женщина утверждает, что она просто пыталась заменить подгузник своей дочери. В авиакомпании же говорят о "деструктивном поведении" пассажирки.

В субботу, 6 января, с рейса SU1946 Москва-Алматы компании "Аэрофлот" сняли жену футболиста Андрея Аршавина Алису. Вместе с ней не полетели в Казахстан двое ее дочерей и няня. Обе стороны конфликта (Аршавина и "Аэрофлот") по-разному описывают случившееся в салоне.

Алиса Аршавина заявляет, что она меняла подгузник своей десятимесячной дочери. Вот что она пишет об этом инцидента в своем Instagram:

Авиакомпания "Аэрофлот", высадила моего 10-месячного ребёнка не дав возможность не надеть памперс и вообще одеться, по трапу завернув только в плед. Лишь за то, что в бизнес-классе дурно пахло. Не было ни хамства, ни ссоры с борт-проводником.

Однако в авиакомпании заявляют, что ситуация была несколько иной. Сначала Алиса попыталась пересадить няню своих детей из эконом-класса в бизнес, что нарушало условия перевозки. Когда самолет был готов к взлету один из детей был не перестегнут и не сидел в кресле, когда самолет был готов ко взлету. Сама Аршавина говорит, что меняла памперс своей дочери.

За 200 метров до взлетной полосы супруга футболиста растегнула свой ремень и ремень ребенка. Женщину предупреждали о недопустимости ее действий. Но она продолжала игнорировать действия экипажа даже после письменного предупреждения.

В рапорте отмечается, что пассажирка А. Аршавина неоднократно называла себя майором ФСБ, пытаясь оказать давление на экипаж. Также Аэрофлот располагает свидетельскими показаниями пассажиров, которые подтверждают деструктивное поведение пассажирки. Департамент общественных связей "Аэрофлота"

На основании поведения женщины капитан воздушного судна принял решение о снятии пассажирки с самолета.

Фото: Instagram / alisiaarshavina