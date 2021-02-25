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Разбойное нападение на магазин на проспекте Науки попало на видео

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Злоумышленников было четверо.

Утром 25-го февраля неизвестные напали на магазин "Магнит" на проспекте Науки. В полицию обратился директор магазина, узнал Piter.TV от источника.

Инцидент произошел в 10-м часу утра. По словам заявителя, четыре мужчины в возрасте от 18 до 25 лет угрожали продавцу ножом и баллончиком. Затем они скрылись с продуктами и направились в сторону станции метро "Академическая". 

Ранее Piter.TV сообщил о том, что двое мужчин с газовыми баллончиками ограбили магазин на Пражской улице. Злоумышленники с судимостями вынесли бритвенные станки. 

Видео: Piter.TV

Теги: магазин, продукты, разбойное нападение
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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