  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 10:54
107
nadezhda_sib Код плеера Добавить в Яндекс.Новости

Разбойное нападение на букмекерскую контору на Караваевской попало на видео

0 0

Сейчас подозреваемый находится под надзором полиции.

Пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и области опубликовала видео с нападения на букмекерскую контору на Караваевской улице. На кадрах видно, что злоумышленник был с ножом, однако деньги, по всей видимости, с собой забрать ему не удалось.

Сначала клиент конторы выяснял отношения с сотрудником, после чего вытащил нож. Оператор-кассир пытался что-то объяснить разъяренному мужчине, но тот продолжал стоять у прилавка. Как ранее сообщалось, на место приехала полиция и задержала а26-летнего агрессора. Было установлено, что петербуржец проиграл на ставках 60 тыс. рублей, а затем захотел вернуть их.

Возбуждено уголовное дело по статье "Разбой". 

Видео и фото: пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти

Теги: букмекерская контора, видео, нож, разбой, ставки
Категории: Новости СПб, Лента новостей,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии