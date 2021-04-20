Разбойное нападение на букмекерскую контору на Караваевской попало на видео

Сейчас подозреваемый находится под надзором полиции.

Пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и области опубликовала видео с нападения на букмекерскую контору на Караваевской улице. На кадрах видно, что злоумышленник был с ножом, однако деньги, по всей видимости, с собой забрать ему не удалось.

Сначала клиент конторы выяснял отношения с сотрудником, после чего вытащил нож. Оператор-кассир пытался что-то объяснить разъяренному мужчине, но тот продолжал стоять у прилавка. Как ранее сообщалось, на место приехала полиция и задержала а26-летнего агрессора. Было установлено, что петербуржец проиграл на ставках 60 тыс. рублей, а затем захотел вернуть их.

Возбуждено уголовное дело по статье "Разбой".

Видео и фото: пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти