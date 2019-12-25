В Петербурге задержали разбойников, с газовым баллоном ограбивших офис на Шпалерной

Мужчины оказались многократно судимы ранее.

Во вторник, 17 марта, в Петербурге задержали двоих разбойников, ограбивших офис компании "Арт Оф Вэб" в декабре прошлого года. Об этом Piter.TV стало известно от источника в правоохранительных органах.

Тогда, 22 декабря, неизвестные ворвались в помещение в доме №39 по улице Шпалерной, распылили газ из баллончика и, противостояв одному из мужчин в офисе, похитили сейф с 855 тысячами рублей. После происшествия возбудили уголовное дело о грабеже.

Спустя три месяца выяснилось, что налётчиками были петербуржцы 34 и 28 лет, оба неработающие и ранее судимые за разбой, грабеж, мошенничество, кражи. Полиция выясняет, были ли мужчины причастны к другим эпизодам преступной деятельности. Похищенное у офиса пока изъять не удалось.

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