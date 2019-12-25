Предложение незнакомцев обернулось жителю Коммунар ограблением и побоями

Разбойники предложили недорого купить смартфон.

Около четырех часов утра в среду, 2 декабря, в Коммунаре Гатчинского района Ленобласти задержали разбойников, избивших и ограбивших местного жителя. Об этом рассказали в пресс-службе УВО.

Все началось с того, что около кафе на Ленинградском шоссе к мужчине подошел неизвестный и предложил недорого купить смартфон. Местный житель согласился, и незнакомец повел его "посмотреть" гаджет к соседнему дому, где разбойника ждал сообщник. Вдвоем злоумышленники избили несчастного покупателя по голове, похитили его паспорт и кошелек с 4500 рублей, после чего скрылись.

Вскоре после нападения потерпевший увидел наряд вневедомственной охраны неподалеку и пожаловался сотрудникам на случившееся, передав приметы грабителей. По горячим следам разбойников задержали чуть дальше по Ленинградскому шоссе и передали в полицию.

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Фото: pixabay