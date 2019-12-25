Обокравший муринца разбойник с пистолетом задержан в Петербурге

Злоумышленник похитил у незнакомца 10 смартфонов и 50 тысяч рублей.

Ночью 17 февраля на улице Авиаторов Балтики в Мурино неизвестный напал на 32-летнего местного жителя. Об этом Piter.TV сообщил источник в правоохранительных органах.

Двумя днями позже на Казанской улице полицейские задержали безработного 28-летнего жителя Ростовской области. Именно он, угрожая незнакомому муринцу пистолетом, похитил у мужчины 50 тысяч рублей и 10 смартфонов, принадлежащей одной городской организацией, занимающейся торговлей в интернете.

Похищенные гаджеты частично изъяты. Возбуждено уголовное дело о разбое.

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