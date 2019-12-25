  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Мужчина в маске и с ножницами в руках ограбил магазин на улице Ленсовета
Сегодня, 9:05
106
Alena_Zinovieva

Мужчина в маске и с ножницами в руках ограбил магазин на улице Ленсовета

0 0

Преступник похитил из кассы более 15 тысяч рублей.

Вечером 10 февраля в полицию Московского района Петербурга обратилась женщина, работающая продавцом в магазине "Ермолино" на улице Ленсовета, и заявила о разбойном нападении. Об этом сообщил Piter.TV источник в правоохранительных органах.

По словам заявительницы, около 21:15 в магазин вошел мужчина в маске. Держа в руке ножницы, он начал угрожать продавцу расправой. Взяв из кассы более 15 тысяч рублей, незнакомец скрылся с места преступления.

Стражи порядка изъяли записи с камер наблюдения и составили портрет грабителя. Сейчас его разыскивают. По факту разбоя возбуждено уголовное дело.

Ранее мы писали, что неизвестный ограбил женщину на Школьной улице.

Фото: Piter.TV

Теги: кража денег из кассы, ограбление магазина, разбой
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии