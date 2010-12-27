На Севере Петербурга неизвестный совершил налет на пункт выдачи заказов

Злоумышленник ворвался в организацию с пистолетом.

Вечером 14 марта в Выборгском районе Санкт-Петербурга был совершен налет на пункт выдачи заказов. Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД РФ по городу и области, неизвестный запугал 19-летнюю девушку пистолетом.

Известно, что инцидент произошел в восемь часов вечера в доме на Скобелевском проспекте. Мужчина зашел в помещение и вместо своего заказа потребовал деньги из кассы. Злоумышленник похитил 23 тыс. рублей и три видеокарты со склада, после чего удалился в неизвестном направлении.

Правоохранительные органы устанавливают личность грабителя. По факту случившегося было возбуждено уголовное дело по статье "Разбой".

Напомним, ранее Piter.tv сообщал, что агрессивный околофутбольщик из Петербурга задержан за нападение на школьника.