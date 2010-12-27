Агрессивный околофутбольщик из Петербурга задержан за нападение на школьника

В Петербурге задержали футбольного фаната за грабеж имущества 13-летнего школьника.

В Петербурге задержали "околофутболиста", он подозревается в нападении на тринадцатилетнего юношу. Хулигана удалось найти лишь спустя месяц, после совершенного преступления.

Сотрудники центра по борьбе с экстремизмом ГУ МВД по Петербургу и области задержали молодого человека 21 года, который подозревается в нападении на несовершеннолетнего с целью грабежа. Выяснилось, что злоумышленник официально не трудоустроен, однако увлекается футболом и входит в сообщество "околофутбол".

Следствие полагает, что 21-летний мужчина 26 января похитил имущество 13-летнего мальчика. Налет произошел недалеко от станции метро "Проспект Просвещения". В настоящее время футбольный фанат находится под подпиской о невыезде.

Околофутбол - это все, что происходит вне футбольного поля. Фанатские кричалки и песни, культура боления, баннеры, "волны", гимны клубов. Фанатские фирмы, драки, разборки, петарды на трибунах – также относится к околофутболу. Кроме того, именно это является его основной составляющей.