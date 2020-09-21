Разбой в магазине на проспекте Стачек попал на видео

Из кассы были украдены 10 тысяч рублей.

Около пяти часов утра в понедельник, 21 сентября, стало известно, что в магазине на проспекте Стачек, 577, произошел разбой. Об этом сообщил источник в правоохранительных органах.

В распоряжение редакции Piter.TV попали кадры с места происшествия. Видно, как неизвестный мужчина зашел в круглосуточный магазин и, угрожая ножом, отобрал 10 тысяч рублей из кассы. Кассир позвонил в полицию несколько часов спустя, около 11 утра.

Ранее мы писали, что петербуржец украл у банка 12 миллионов рублей и получил условный срок.

Видео: Piter.TV