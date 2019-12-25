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Петербуржец украл у банка 12 миллионов рублей и получил условный срок
Сегодня, 14:35
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smirenny

Петербуржец украл у банка 12 миллионов рублей и получил условный срок

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Мужчина проводил манипуляции с января 2014 по август 2015 года.

В понедельник, 21 сентября, стало известно, что петербургский суд осудил иностранного гражданина, который присвоил себе крупную сумму одного из городских банков. 

Известно, что специалист главного специалиста отдела фондовых операций департамента финансовых рынков банка с января 2014 по август 2015 года проводил манипуляции с ценными бумагами, в результате чего получил более, чем 12 миллионов рублей. Злоумышленника приговорили к двум годам лишения свободы условно с испытательным сроком на два года.

Ранее мы писали, что в Петербурге возбудили уголовное дело из-за незаконной свалки.

Фото: pixabay

Теги: банк, суд, уголовное дело, хищение
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, Криминальные происшествия,

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