Петербуржец украл у банка 12 миллионов рублей и получил условный срок

Мужчина проводил манипуляции с января 2014 по август 2015 года.

В понедельник, 21 сентября, стало известно, что петербургский суд осудил иностранного гражданина, который присвоил себе крупную сумму одного из городских банков.

Известно, что специалист главного специалиста отдела фондовых операций департамента финансовых рынков банка с января 2014 по август 2015 года проводил манипуляции с ценными бумагами, в результате чего получил более, чем 12 миллионов рублей. Злоумышленника приговорили к двум годам лишения свободы условно с испытательным сроком на два года.

Ранее мы писали, что в Петербурге возбудили уголовное дело из-за незаконной свалки.

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