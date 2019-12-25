В Петербурге возбудили уголовное дело из-за незаконной свалки

Дело возбудили по статье о порче земи.

В понедельник, 21 сентября, стало известно, что в Петербурге возбудили уголовное дело, после того как природоохранная прокуратура обнаружила незаконную свалку площадью 26 тысяч квадратных метров.

Уголовное дело было возбуждено по 254 статье УК РФ ("Порча земли"). Полигон нанес ущерб окружающей среде на сумму более 1,4 миллиарда рублей. В надзорном ведомстве отметили, что проверку провели после того, как региональные СМИ рассказали о полигоне, а также после того, как горожане обратились в прокуратуру. Свалку нашли между устьем реки Красненькой и Юго-Западной ТЭЦ.

Ранее мы писали, что в промзоне "Шушары" завершается ликвидация незаконной свалки.

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