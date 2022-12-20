Мужчина ограбил букмекерскую контору на Испытателей

Преступник похитил 75 тыс. рублей, угрожая кассиру пистолетом.

Утром понедельника, 19 декабря, в экстренные службы обратилась 35-летняя женщина, работающая кассиром букмекерской конторы с сообщением о разбое. Об этом стало известно Piter.TV.

Преступление произошло около 05:30. В помещение организации на проспекте Испытателей вошел неизвестный преступник, и, угрожая заявительнице предметом, похожим на пистолет, похитил из кассы 75 тыс. рублей, после чего с места происшествия скрылся.

В помещении имеется кнопка тревожной сигнализации. Также преступник попал на камеры видеонаблюдения. Рост мужчины около 170 см, одет в одежду черного цвета, на лице балаклава. Возбуждено уголовное дело.

Ранее мы сообщили о том, что в Отрадном из дома вынесли украшения стоимостью более миллиона рублей.

Фото и видео: Piter.TV