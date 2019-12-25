В Отрадном из дома вынесли украшения стоимостью более миллиона рублей

В период с 12:05 по 12:55 хозяйка дома забирала ребёнка из школы. В это время неизвестный разбил окно и проник в двухэтажный дом.

В городе Отрадное из частного дома украли ювелирные украшения стоимостью более миллиона рублей. Хозяйка дома в это время забирала ребёнка из школы. Об этом стало известно Piter.tv.

В период с 12:05 по 12:55 хозяйка дома забирала ребёнка из школы. В это время неизвестный разбил окно и проник в двухэтажный дом, откуда украл несколько комплектов сережек, кольца с фианитами, драгоценными камнями, цепочку и крестик. Общая сумма ущерба составила 1 065 000 рублей.

По факту кражи возбуждено уголовное дело.

Ранее из дома в Янино-1 вынесли украшения на 1 млн рублей.

Фото: pxhere.com