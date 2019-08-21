Из дома в Янино-1 вынесли украшения на 1 млн рублей

Грабитель смог проникнуть внутрь, отжав стеклопакет на первом этаже.

Утром четверга, 8 декабря, в полицию обратился 48-летний житель Янино-1. Мужчина сообщил, что вечером 2 декабря в его двухэтажный частный дом проник неизвестный преступник и похитил 250 тыс. рублей, а также ювелирные изделия. Общий ущерб составил 1,3 млн рублей. Об этом стало известно Piter.TV.

Установлено, что грабитель отжал стеклопакет на первом этаже. Дом не оборудован сигнализацией, огорожен металлическим забором.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее мы сообщили о том, что житель Елизаветино избил соседа предметом, похожим на гвоздодёр.

Фото: Piter.TV