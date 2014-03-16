Житель Елизаветино избил соседа предметом, похожим на гвоздодёр

Пострадавший обратился в "скорую" через 3 дня.

В среду, 6 декабря, в полицию поступила телефонограмма о госпитализации 32-летнего безработного мужчины из квартиры в поселке Елизаветино. Как выяснилось, пострадавшему стало плохо после инцидента, который произошёл 3 дня назад: вечером 3 декабря его избил сосед в подъезде. Об этом стало известно Piter.TV.

Удалось установить, что потасовка произошла в ходе конфликта. 46-летний мужчина, живущий с пострадавшим в одном доме, нанёс ему несколько ударов предметом, внешне похожим на гвоздодер. Почувствовав ухудшение здоровья 6 декабря, пострадавший вызвал скорую помощь. Его увезли в больницу с сочетанной травмой груди и живота, закрытым переломом двух рёбер, ушибом левого легкого, капсульным разрывом селезенки в состоянии средней степени тяжести.

Подозреваемый задержан по месту жительства. У него изъят металлический гвоздодер, возбуждено уголовное дело.

Ранее мы сообщили о том, что сосед избил и ограбил 90-летнюю пенсионерку в подъезде на Гатчинском шоссе.

Фото: Piter.TV