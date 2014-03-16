Сосед избил и ограбил 90-летнюю пенсионерку в подъезде на Гатчинском шоссе

По подозрению в совершении преступления задержан житель республики Беларусь, который находится в федеральном розыске.

Вечером среды, 7 декабря, в экстренные службы поступило сообщение о том, что в подъезде одного из домов по Гатчинскому шоссе жильцы квартиры избили 90-летнюю пенсионерку-соседку. Об этом стало известно Piter.TV.

Как было установлено полицейскими, двое мужчин нанесли пожилой гражданке телесные повреждения, после чего проникли в её квартиру и похитили оттуда 2 тыс. рублей. Пострадавшую госпитализировали с ушибленной раной затылочной области, правой кисти и ушибом грудной клетки в состоянии средней тяжести.

Судя по показаниям свидетелей, речь одного из нападавших была невнятной. Он предположительно находился в алкогольном или наркотическом опьянении.

По подозрению в совершении преступления задержан 39-летний гражданин республики Беларусь. Согласно базе ИБД-Р мужчина находится в федеральном розыске как государственный должник. Устанавливается его причастность к произошедшему. Возбуждено уголовное дело.

Ранее мы сообщили о том, что в Петербурге мать забрала 4-месячного сына с дыхательной недостаточностью из реанимации и скрылась.

Фото: Piter.TV