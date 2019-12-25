В Петербурге мать забрала 4-месячного сына с дыхательной недостаточностью из реанимации и скрылась

Их нашли поздней ночью 7 декабря. Ребёнок был госпитализирован, его мать доставлена в отделение полиции.

В Петербурге женщина самостоятельно забрала 4-месячного сына из реанимационного отделения и покинула больницу. Теперь с ней разбирается полиция. Об этом стало известно Piter.tv.

Вечером 3 декабря в детскую городскую больницу №22 поступила 37-летняя В. со своим 4-месячным сыном. У ребёнка диагностировали ОРВИ, острый ринофарингит, острый бронхиолит, острую пневмонию, дыхательную недостаточность 2 степени. В тяжёлом состоянии мальчика госпитализировали в реанимацию. До этого мама с мальчиком жила в "Доме Надежды" (Центр временного проживания для женщин с малолетними детьми, которые оказались в трудной жизненной ситуации).

Днём 5 декабря В. самостоятельно забрала ребенка из реанимационного отделения и покинула больницу. Поздней ночью 7 декабря женщину с ребёнком нашли в деревне Порошкино Всеволожского района. Ребёнок был госпитализирован, его мать доставлена в отделение полиции. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Фото: Piter.tv